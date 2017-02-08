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O müdüre kötü haber! Savcılık itiraz etti...

Başsavcılık, Emniyet Müdür Yardımcısının serbest bırakılmasına itiraz etti

O müdüre kötü haber! Savcılık itiraz etti...

Başsavcılık, Emniyet Müdür Yardımcısının serbest bırakılmasına itiraz etti

08 Şubat 2017 Çarşamba 13:56
O müdüre kötü haber! Savcılık itiraz etti...
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BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı, "Uyuşturucu Ticareti Yapmak" la suçlanan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti.

KUVVETLİ KANITLARIN OLDUĞU BELİRTİLDİ

Savcılık, atılı suçun niteliği, uyuşturucu ticareti yapmak suçunun katolog suçlardan olması, tutukluluğunu gerektirir kuvvetli kanıtların olması gerekçeleriyle şüpheli Ö.C.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti ve Ö.C.'nin tutuklanmasını yeniden talep etti. Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın itirazını karara bağlayacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Edinilen bilgiye göre bir uyuşturucu kuryesi geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. Kurye ile bağlantılı olduğu düşünülen şüphelilerin evine de polis baskın yaptı. Eve yapılan baskında uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi. Uyuşturucunun ele geçirildiği evi kimin kiraladığını araştıran polis, emniyet müdür yardımcısı Ö. C. 'nin adına ulaştı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı şüpheli Ö. C. dün Bakırköy Adalet Sarayı'nda getirildi. Soruşturma savcısına dün ifade veren şüpheli Ö.C. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bakırköy Nöbetçi 2.Sulh Ceza Hakimliği' de yurtdışına çıkış yasağı koyarak Ö.C.'yi serbest bırakmıştı.

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