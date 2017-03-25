Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.461
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5055
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu
25 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Mart 2017 Alanya -...
Tırnak mantarını dert etmeyin
Tırnak mantarını dert etmeyin

O hain tutuklandı!

nde belediye otobüsündeki Türk bayrağını indirdiği için gözaltına alınan E.T. tutuklandı.

O hain tutuklandı!

nde belediye otobüsündeki Türk bayrağını indirdiği için gözaltına alınan E.T. tutuklandı.

25 Mart 2017 Cumartesi 17:58
O hain tutuklandı!
banner404

OLAY Van'ın Erciş İlçesinde Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine sefer yapan belediye otobüsünün camındaki Türk bayrağını bir kişi indirdi. Şikayet üzerine savcılık soruşturma başlattı. Erciş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda belediye otobüsündeki Türk bayrağını indirdiği belirlenen E.T'yi, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.T. bayrağı indirdiği ve terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
VanErcişTürk Bayrağını Indiren
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika: Cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıktı!
Son dakika: Cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıktı!
Bulgaristan Türklerin oy kullanmalarını engellemek için 
Bulgaristan Türklerin oy kullanmalarını engellemek için 
PKK için bir bunu yapmadıkları kalmıştı!
PKK için bir bunu yapmadıkları kalmıştı!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals