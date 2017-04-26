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O hain komutanın görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Karargahında elinde silahla dolaşan ve sivillere ateş ettiği belirtilen eski Binbaşı Gökhan Balcı'nın sivil kıyafetle karargah demirlerinden atlayarak kaçması görüntülere yansıdı

O hain komutanın görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Karargahında elinde silahla dolaşan ve sivillere ateş ettiği belirtilen eski Binbaşı Gökhan Balcı'nın sivil kıyafetle karargah demirlerinden atlayarak kaçması görüntülere yansıdı

26 Nisan 2017 Çarşamba 09:20
O hain komutanın görüntüleri ortaya çıktı
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FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Karargahında elinde silahla dolaşan ve sivillere ateş ettiği belirtilen eski Binbaşı Gökhan Balcı'nın sivil kıyafetle karargah demirlerinden atlayarak kaçması görüntülere yansıdı.

Güvenlik kameralarından elde edilen fotoğraflar, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin 221 sanık hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde hazırlanan "çatı iddianamesi"nin eklerinde yer aldı.

Buna göre, sivil kıyafetli Balcı'nın darbenin başarısız olduğu anlaşılan Sabah saatlerinde başka bir sivil ile kışla çevre parmaklıklarından atlayarak yolun karşısına geçtiğine ilişkin görüntüleri kamera kayıtlarına yansıdı.

Balcı, kayıtlarda karargah katındaki merdivenden aşağı kata doğru ateş ederken ve vurulan bir kişinin taşınması sırasında da görülüyor.

Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığında görevli eski Binbaşı Gökhan Balcı, ifadesinde, 15 Temmuz'da öğrenci alımları için görevlendirildiği Ankara'da bulunduğunu, babasının evinde olduğu sırada televizyondan İstanbul Boğaz Köprüsü'nün askerler tarafından kesildiğini ve bir kalkışma hareketinin olduğunu öğrendiğini söylemişti.

Telefonla Harp Okulu Komutanının emriyle Mamak'taki 28. Mekanize Tugay Komutanlığına çağrıldığını belirten Balcı, yaşananlar dolayısıyla Mamak'a gidemediğini ve kendisinin Genelkurmay Başkanlığına yönlendirileceğini düşünerek karargaha gittiğini anlatmıştı.

Balcı'nın Genelkurmay Karargahı içinde sivillere ateş ettiği görüntüler de daha önce ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde, Balcı'nın sivil olarak Genelkurmay Başkanlığına girdiği, uzun namlulu silahla karargahta dolaştığı ve karargah katındaki merdivenden aşağı kata doğru ateş ettiği belirlenmişti.

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