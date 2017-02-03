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O bir efsane... Türkiye'de sadece onda var!

Efsanevi otomobil pist yarış pilotu Parnelli Jones'in Mustang ile şampiyon olduğu yarışların anısına tüm dünyada sadece 500 adet üretilen Mustang otomobillerden biri, Türkiye'de bulunuyor

O bir efsane... Türkiye'de sadece onda var!

Efsanevi otomobil pist yarış pilotu Parnelli Jones'in Mustang ile şampiyon olduğu yarışların anısına tüm dünyada sadece 500 adet üretilen Mustang otomobillerden biri, Türkiye'de bulunuyor

03 Şubat 2017 Cuma 11:30
O bir efsane... Türkiye'de sadece onda var!
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KLASİK Otomobil tutkunu Antalyalı işadamı Serkan Uzel'in özel garajında 15 klasik otomobil bulunuyor. Bu araçların en eskisi 1939, en yenisi ise 2013 model. 1970'li yılların efsanevi otomobil pist yarış pilotu Parnelli Jones'in Mustang ile şampiyon olduğu yarışların anısına tüm dünyada sadece 500 adet üretilen Mustang'in biri Türkiye'de sadece Uzel'in koleksiyonunda yer alıyor. İçinde, dışında ve bagajında ünlü yarış pilotu ile aracı modifiye eden Steve Saleen'in ıslak imzalarının bulunduğu 2007 yılında özel olarak üretilen Mustang'in içinde, üretilen 300'üncü araç olduğunu gösteren özel bir de plaket var.
Sarı renkli Mustang'i sıradışı bir otomobil olarak tanımlayan Uzel, "Bu sıradan bir Mustang değil. Dünyada üretim adedi 500. Türkiye'de de sadece bizde. Nadir, koleksiyon bir araçtır. Koleksiyonumdaki araçların hepsi ABD'de üretilmiş ve günümüzde bir çok safhadan geçerek ayakta kalan nadir araçlarındandır. Araçların markaları ise Ford Mustang, Mercury, chevrolet ve Pontiac" dedi.

EN ESKİSİ 78 YAŞINDA

Garajdaki en eski otomobilinin kırmızı renkli 1939 model Chevrolet Master Deluxe Coupe olduğunu kaydeden Serkan Uzel, "Bu araç senesinde tek kapı spor araba olarak üretilmiş, günümüze kadar canlılığını koruyan nadir araçlardan birisidir. Türkiye'de 7- 8 taneden fazla kalmadığını düşünüyoruz. Bu araçlardan biri de bizde" diye konuştu. 

Klasik otomobil tutkusunun 2009 yılında başladığını anlatan Uzel, o yıldan bu yana da gücü ve imkanları elverdiği sürece bu hobiyi ayakta tutmaya çalıştığını söyledi.

Antalya'da klasik otomobil seven 25 kişi ile bir araya gelerek Antalya Klasik Otomobil Kulübü Derneği'ni kurduklarını ve bu derneğin başkanlığını yaptığını belirten Serkan Uzel, derneğin İstanbul'daki Klasik Otomobil Federasyonu'nun da kurucu üyesi olduğunu kaydetti.

1968 MUSTANG DA TÜRKİYEDE TEK

Garajındaki 1968 model Mustang'in hikayesini de anlatan Serkan Uzel, şunları söyledi:

"Mustang,o yıl satışı artırabilmek için hem pilot, hem Mustang'in araçlarını modifiye eden Carol Shelby ile bir anlaşma imzalıyorlar ve araçla ilgili ufak detaylarla ilgili çalışma yapıyorlar. Bu çalışma sonunda 1968 yılında satışlar artıyor. O yıl 4 bin 700 adet üretilmiş olan Ford Mustang California Special modeli de Türkiye'de sadece 1 tane bulunuyor. O da bizim garajımızda."

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Son Güncelleme: 03.02.2017 11:44
Anahtar Kelimeler:
EfsaneTürkiyeOtomobilMustang
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