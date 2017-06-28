Nuri Demir hakkında ilginç iddia

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Adayı olan Gökçe Reklam sahibi Harun Gökçe, mevcut Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir'in Alanya'daki büyük bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren ünlü bir giyim mağazasından alışveriş yaparken görüldüğü iddialarını değerlendirerek Demir'e tepki gösterdi. Nuri Demir'in Alanya esnafı yerine ünlü bir giyim mağazasından bayram alışverişi yaptığı iddialarının kendilerini üzdüğünü söyleyen Esnaf Odası Başkan Adayı Harun Gökçe, "Geçmişte yerel esnaftan alışveriş yapılması için başlattığımız kampanyaya Nuri Demir destek vermemişti. Şimdi böyle bir iddia ile gündeme gelmesi manidar oldu. Büyük alışveriş merkezlerinde dükkanı olup vergisini Alanya'ya veren esnafa elbette destek verilmeli ama vergisi başka şehirlere giden mağazalardan Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir'in alışveriş yaptığı iddiası, ayakta durmaya çalışan yüzlerce esnafı da üzmüştür. Her esnaf öncelikle komşusundan, arkadaşından, akrabasından alışveriş yaparsa sorunun yüzde 50'sini halletmiş oluruz" dedi.

