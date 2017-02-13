Numan Kurtulmuş'tan flaş referandum anketi açıklaması

HÜKÜMET Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'ndeki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Referandum süreci ve tartışmalarına ilişkin konuşan Kurtulmuş şunları söyledi: "Bu referandumun önce TBMM'de kabul edilmesi, 16 Nisan'da halkoylamasına sunulacak olması demokrasi bakımından bir kazançtır. Bu kampanyanın içerisinde 'Hayır' diyenler de olacak 'Evet' diyenler de olacak. Sayın Başbakan'ımızın ve Cumhurbaşkanı'mızın söylediği hususlar şudur. Ortada çok açık bir gerçek var. Günlerdir PKK'nın üst düzey yöneticilerinin gerek Kandil'den gerek başka yerlerden bu referandumdan 'Hayır' çıkmasıyla ilgili çalışmaların artırılması yönünde görüşlerini açıkça beyan ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde FETÖ'nün network'ünün hem Türkiye'nin içerisinde hem Türkiye'nin dışında 'Hayır' kampanyasına destek veren ve 'Hayır' çıkması için bütün güçlerini seferber eden bir gayret içerisinde olduklarını biliyoruz. Kurumsal olarak FETÖ'cülerin veya PKK bağlantılı grupların 'Hayır' kampanyalarına destek veriyor, demek başka bir şey; ama buradan çıkarıp, sanki bütün 'Hayır' diyenler de teröristmiş algısını oluşturmaya çalışmak başka bir şeydir"

"HERKES LAFI DOĞRU ALGILASIN, YANLIŞ ALGI OPERASYONU HALİNE GETİRİLMESİN"

Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Ne Sayın Başbakan'ımız ne Sayın Cumhurbaşkanı'mız hiçbir şekilde 'Hayır' diyen vatandaşlarımızın hepsinin terörist olarak algılanmasını ihsas ettirecek en ufak bir şey söylememişlerdir. Altını çizdikleri husus, Türkiye'de milletin düşmanı, devletin düşmanı olan unsurların sistematik ve örgütsel olarak 'Hayır'a destek vermeleridir. Bu da ayan beyan ortada olan bir şeydir. Dolayısıyla lafı yanlış anlamaya ya da yanlış algının bir parçası haline getirmeye gerek yoktur. Türkiye'de, Türkiye düşmanı olan birtakım terör gruplarının açıkça 'Hayır'a destek vermeleri, 'Hayır, verecek her vatandaşımız teröristtir' anlamına gelmiyor. Bunun için söylenmiş bir söz değildir. Herkes lafı doğru algılasın ve yanlış bir algı operasyonun haline getirmesin"

REFERANDUM ANKETLERİ

Anketlerde 'evet'in önde gittiğini açıklayan Kurtulmuş, "Kampanyanın daha başındayız. Evetler ciddi miktarda önde gözüküyor. Kampanya ilerledikçe evet kampanyasının ciddi şekilde destek bulacağına inanıyorum. Sahadaki nabzı kontol edeceğiz" dedi.

'EVET'İ DESTEKLEYEN KANALA 'NİYE 'HAYIR' KAMPANYASINI GÖRMEDİN' DEME HAKKINA SAHİP DEĞİLİZ"

Özel radyo ve televizyonların seçim dönemlerine ilişkin yayınlarıyla ilgili çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) detayları ve bu KHK'ya yönelik eleştiriler hakkında görüşleri sorulan Kurtulmuş, şunları söyledi: "Geçtiğimiz seçim dönemlerinde gördük ki özel televizyon kanallarına çok haksız ve çok yüksek oranda cezalar gelmiştir. Adı üstünde özel yani herhangi bir şekilde kamu kaynağı kullanmıyor. Bu seçim kampanyasında 'Evet'i de 'Hayır'ı da destekleyen çok sayıda televizyon kanalı var. Özel televizyon kurumları zaten rekabete açık bir alandır. Rekabete açık bir alanda illa belli kısıtlarda hareket etmeleri, tabi ki karşı tarafın hakkını ve hukukunu korumak ayrı bir şey, ama illa belli oranlarda yayın yapacak, şu partiye şu kadar yer verdiyse bu partiye de bu kadar yer verecek diye bir kural olmamalıdır. Özel televizyonlar olmasaydı bu, doğru ve haklı bir eleştiri olarak görülebilirdi. Göreceğiz kampanya sırasında da 'Evet'i de 'Hayır'ı da destekleyenler olacak. Dolayısıyla 'Evet'i destekleyen bir kanala 'Sen niye 'Hayır'ı destekleyenlere yer vermedin ya da niye 'Hayır' kampanyasını görmedin' deme hakkına sahip değiliz. Çünkü kamu değil, özel kuruluşlardır. Bu anlamda her görüşten insanlar da kendisine yakın kanallarla görüşlerini paylaşma imkanına sahiptir. Bu KHK ile birlikte geçmiş dönemlere ilişkin haksız bir uygulama ortadan kaldırılmıştır"