banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87358
ALTIN
145.847
DOLAR
3.6876
STERLIN
4.5993
EURO
3.9575
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
7 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
7 Şubat 2017 Alanya -...
2017 ilk cemre ne zaman düşecek?
2017 ilk cemre ne zaman...
06 Şubat 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
Flaş Haber
Göktaşı düştü
Kapat

NLP için son gün yarın

Kişilere alışkanlıklarını değiştirme ve korkularını yenme imkanı sunan 'NLP Eğitimi' sonrası katılımcılara sertifika ve eğitim kitabı verilecek

NLP için son gün yarın

Kişilere alışkanlıklarını değiştirme ve korkularını yenme imkanı sunan 'NLP Eğitimi' sonrası katılımcılara sertifika ve eğitim kitabı verilecek

06 Şubat 2017 Pazartesi 21:37
NLP için son gün yarın
banner404

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından Zihin Programlama Sanatı (NLP) Eğitimi gerçekleştirilecek. Odadan yayınlanan duyuruda, "Zihnin işleyiş biçimini algılayarak, yaşamımızda istediğimiz değişimleri, hayata bakış açımızı değiştirerek oluşturabilmenin yollarını bize öğreten, bir bilinçaltı programlama sanatı olan, beş duyu ile algıladığımız dünyamızda, alışkanlıklarımızı, duygularımızı, korkularımızı değiştirebilmeyi mümkün kılan NLP eğitimine katılmak isteyenler 1 adet kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf ile birlikte ALTSO Eğitim ve Kariyer Şubesi'ne başvurabilir. NLP eğitimi en az katılımcı sayısının 30 kişi olması halinde açılabilecek. Eğitim sonunda katılımcılara NLP PRACTITIONER Sertifikası ve eğitim kitabı verilecek. En az 30 kişi katılımcı sayısına ulaşıldığı takdirde eğitimler 11-12 Şubat (Cumartesi-Pazar) ve 25-26 Şubat (Cumartesi-Pazar) 4 tam gün olarak yapılacak olup, eğitim ücreti 300 TL’dir. Eğitime katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 8 Şubat Çarşamba günü" dendi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
NLP EğitimiALANYA Ticaret Ve Sanayi Odası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Alanya'nın yüzde 61'i orman'
'Alanya'nın yüzde 61'i orman'
Alanya'daki o otel el değiştirdi
Alanya'daki o otel el değiştirdi
Savaştan kaçtı, tırın altında can verdi
Savaştan kaçtı, tırın altında can verdi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals