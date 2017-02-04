Nişanlı genç kız yatağında ölü bulundu

ORDU'NUN merkez Altınordu İlçesi Teyneli Mahallesi'nde ailesi ile birlikte aynı evde oturan Gülçin Tekinkaya, dün gece odasına giren yakınları tarafından yatakta hareketsiz halde bulundu. Kalp krizi şüphesiyle ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekinkaya kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcısı'nın hastane morgunda ön otopsi incelemesi ardından, Gülçin Tekinkaya'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gülçin Tekinkaya'nın 8 ay önce Furkan Kılıç ile nişanlandığı, 5 ay sonrada dünya evine girmek için düğün hazırlığı yaptığı ifade edildi.