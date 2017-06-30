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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Nilüfer rüzgarı esecek

Şarkıcı Nilüfer, yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk kez Marina Arena Yaz konserleri kapsamında İstanbul'da konser verecek

Nilüfer rüzgarı esecek

Şarkıcı Nilüfer, yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk kez Marina Arena Yaz konserleri kapsamında İstanbul'da konser verecek

30 Haziran 2017 Cuma 17:42
Nilüfer rüzgarı esecek
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8 Temmuz akşamı Tuzla'da Marina Arena sahnesinde İstanbullular ile buluşacak olan Nilüfer, bu heyecanını sosyal medyadan sevenleriyle paylaştı.Nilüfer, bu konser için kostümünden repertuvarına kadar tüm sahne detayları ile özel olarak ilgileniyor

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NilüferİstanbulKonserTuzla
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