Nilüfer rüzgarı esecek

8 Temmuz akşamı Tuzla'da Marina Arena sahnesinde İstanbullular ile buluşacak olan Nilüfer, bu heyecanını sosyal medyadan sevenleriyle paylaştı.Nilüfer, bu konser için kostümünden repertuvarına kadar tüm sahne detayları ile özel olarak ilgileniyor
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