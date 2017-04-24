Nezaretten Facebook’a cinayet mesajı

İSTANBUL Maltepe’de 27 yaşındaki Abdullah Yılankaya, yanında çalıştığı kahvehane işletmecisi Bayram Çakır (55)’ı sokak ortasında pompalıyla öldürdü. Polisi arayıp teslim olan Yılankaya cinayeti nezaretten attığı ileti ile duyurdu. Maltepe Başıbüyük Mahallesinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti.

Çarşamba akşamı yaşanan olayda kahvehane işletmecisi Bayram Çakır yanında çalışan Abdullah Yılankaya’yı müşterilerin ortasında “borcunu getir” diye dövdü. Müşterilerin araya girmesiyle Yılankaya kahvehaneden ayrılarak evine gitti. Bir süre sonra elinde pompalı tüfek ile kahvehaneye geri döndü. Kahvehaneye yakın bir noktada gördüğü Bayram Çakır’ın yanına giderek cadde ortasında Çakır’a defalarca ateş etti. Çakır’ın kafasına 20 el ateş eden Yılankaya daha sonra polisi arayarak cineyeti işlediğini belirtti.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından da gözaltına alınarak Gülsuyu Polis Merkezi’ne götürüldü. İfadesinde Çakır’a borcu olduğunu ve bu nedenle tartıştıklarını belirten Yılankaya,”20 kez farklı günlerde’ya borcunu getir ya karını’ diyerek beni tahrik etti. Bu akşam da Alkol aldıktan sonra insanların içerisinde beni dövdü. Dayanamadım eve gidip pompalı tüfeğini alıp 20 kez kafasına sıktım” dedi. Burada nezarethaneye konulan Yılankaya daha sonra telefonu elinden alınmadığı için cinayeti Facebook’taki sayfasından duyurup yakınlarına,” Ben olmasam da arkamı kollayan iki dostum var. Beni unutmayın” diyerek bir veda yazısı yazdı.

Kaynak: Çağdaş Ulus/Vatan