Ne zaman emekli olurum? Emeklilik hesaplama robotu

NE zaman emekli olurum sorusuna cevap arayan milyonlarca vatandaş, iş hayatına ne zaman nokta koyacağına cevap arayacak. Emeklilik hesaplama robotu aracılığıyla konunun detaylarını ve tam tarihini öğrenecek olan vatandaşlar, bu duruma göre hazırlıklarını sürdürecek. İşte, ne zaman emekli olurum sorusunun cevabı ve emeklilik hesaplama robotu

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EMEKLİLİK YAŞIYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "emeklilik yaşının yukarı çekileceği" iddialarına ilişkin, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2036 yılına gelindiğinde, Türkiye'de kadınlarda emekliliğin 58, erkeklerde ise 60 yaşına çekilmesini sağlayacak bir planlama yapıyor. Bu çerçevede, mevcut yasal yapı devam edecek. Şu anda çok güçlü bir şekilde emeklilik yaşının ileriye çekilmesiyle ilgili bir çalışma söz konusu değil." dedi.

Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan 29 Mayıs 2017 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun açıklamaları hatırlatılarak, "Emeklilik yaşının yukarı çekilmesine yönelik çalışma var mı?" diye sorulması üzerine Kurtulmuş, "Hayır, yok. Emeklilik yaşının yukarıya çekilmesinden ziyade şu andaki mevcut emeklilik yaşıyla ilgili yasal düzenleme devam edecektir." diye konuştu.

Müezzinoğlu'nun, OECD ülkelerinde emeklilik yaşının 72, Türkiye'de ise 52 olduğunu belirttiğini ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yaşın belli bir süre içinde ileriye gitmesi kaçınılmazdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hedefi 2036'ya gelindiğinde Türkiye'de kadınlarda emekliliğin 58, erkekler ise 60 yaşına çekilmesini sağlayacak olan bir tahminde bulunuyorlar ve buna göre bir planlama yapıyorlar. Bu çerçevede mevcut yasal yapı devam edecek, şu anda çok güçlü bir şekilde, emeklilik yaşının ileriye çekilmesiyle ilgili bir çalışma söz konusu değil."

ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların emekli olabilmesi için belirli miktarlarda prim ödemesi yapmak zorundadırlar. Erken emeklilikten önce normal emeklilik için prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. Bunlara bakıldığında erken emekli olmak için yine şartların oluşması gerekmektedir. Fakat yaş sınırına ulaşma şartı diğer tüm şartlar tamamlandığı taktirde aranmamaktadır.

Başvuruda bulunan kişilerin prim ödemelerinin tamamlamış olmaları ve hizmet sürelerinin eksiksiz olarak doldurmuş olmaları erken emeklilik için gereklidir. Vermiş olduğumuz şartları oluşturmuşsanız şayet erken emeklilik hakkı kazanmış durumdasınızdır. Erken emeklilik için kabul etmeniz gereken durum ise maaşınızdan erken emekli olacağınız için uygulanan maaş kesilmesidir. Bu durum şöyledir ki emekli olacak vatandaşlarımızın maaşlarından %5 oranında bir kesintiye uğramasıdır.

1999 yılından önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmanız erken emeklilik için gereken şartlardandır.

Son olarak da bahsettiğimiz gibi erken emeklilik için prim gün sayısı doldurulması gerekli bir durumdur.