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Müşterilerine numaratörle sıra veren sahte hoca yakalandı

Kartal'da vatandaşları muska yazarak tedavi etme ve cin çıkarma vaadiyle dolandıran sahte hoca yakalandı. Sahte hocanın evine numaratör koyarak vatandaşlara sıra numarası verdiği ortaya çıktı

Müşterilerine numaratörle sıra veren sahte hoca yakalandı

Kartal'da vatandaşları muska yazarak tedavi etme ve cin çıkarma vaadiyle dolandıran sahte hoca yakalandı. Sahte hocanın evine numaratör koyarak vatandaşlara sıra numarası verdiği ortaya çıktı

24 Mart 2017 Cuma 17:22
Müşterilerine numaratörle sıra veren sahte hoca yakalandı
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KARTAL İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kendisini “hoca” olarak tanıtan bir şahsın çocuğu olmayan vatandaşları dolandırdığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takiplerde sahte hocanın çocuğu olmayan vatandaşları muska yazarak tedavi etme ve cin çıkarma vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Bunun üzerine Kartal Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte hocanın ikamet adresine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda evde bulunan numaratör polis ekiplerini şaşkına çevirdi. Sahte hocanın vatandaşlara sıra numarası vererek beklemeye aldığı ortaya çıktı. Evde yapılan aramalarda muska yazmak içi kullanılan çok sayıda matbu kağıt, müşterilerden alındığı değerlendirilen 6 bin 300 TL para, oklava ve diğer eşyalar ele geçirildi. Yapılan operasyonda sahte hoca S.G. ile ona yardım ettiği belirlenen T.G., İ.G. ve A.C.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulKartalSahte Hoca
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