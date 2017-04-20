Müstakbel Dim dualarla anılıyor

21 NİSAN 2011 tarihinde tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hayata gözlerini yuman Dim, yaklaşık iki yıl amansız hastalıkla mücadele etmişti. Bektaş Aile Mezarlığı'nda toprağa verilen Müstakbel Dim, 1984 yılında Anavatan Partisi'nden Alanya Belediye Başkanı seçilerek 1989 yılına kadar bu görevi yürütmüştü. Dim, 1996-1998 yılları arasında da Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) başkanlığı yapmıştı.