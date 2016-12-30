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Mustafa Topaloğlu Derya Topaloğlu'nu hastanelik etti

'Uzaylı türkücü' olarak tanınan Mustafa Topaloğlu'nun 18 yıldır imam nikahıyla birlikte yaşadığı Derya Topaloğlu'na yumruk atıp yüzündeki orbita kemiğini kırdığı iddia edildi. Derya Topaloğlu 'Eve gidersem beni öldürecek. Acilen tedavi olması gerek' dedi

Mustafa Topaloğlu Derya Topaloğlu'nu hastanelik etti

'Uzaylı türkücü' olarak tanınan Mustafa Topaloğlu'nun 18 yıldır imam nikahıyla birlikte yaşadığı Derya Topaloğlu'na yumruk atıp yüzündeki orbita kemiğini kırdığı iddia edildi. Derya Topaloğlu 'Eve gidersem beni öldürecek. Acilen tedavi olması gerek' dedi

30 Aralık 2016 Cuma 10:34
Mustafa Topaloğlu Derya Topaloğlu'nu hastanelik etti
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İKİ çocuğunun babası Mustafa Topaloğlu'ndan dayak yediğini söyleyen Derya Topaloğlu, yüzünün fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.

Derya Topaloğlu fotoğrafların altına şu notu düştü:"Bütün tanıdıklarımın bilmesini istediğim bir olay yaşadım. Beni bu hale 18 yaşımdan 33 yaşıma kadar yanında bulunduğum ve iki evlat verdiğim Mustafa Topaloğlu getirdi. Mustafa Topaloğlu, oturduğum sitenin kafeteryasında, bayan arkadaşlarımla bir masada otururken; sorgusuz sualsiz yanıma gelip gözüme yumruk attı. Attığı yumrukla 'ortiba' dedikleri, gözümün kemiği kırıldı. Çok ciddi bir ameliyat geçirdim. Şimdi ailemin yanındayım. Olaya şahit olan komşularım; sebepsiz ve durduk yere böylesi bir olayla karşı karşıya geldiğime tanıktır. Mustafa Topaloğlu'nun sebepsiz kavgaları fazlaca olmaktaydı. Bu son vuruşuyla sözde olan evlilik bitmiştir. Böylesi bir vahşeti Allah kimseye vermesin"Ağır bir operasyon geçiren ve şu sıralar ailesinin yanında olan Derya Topaloğlu, Renkli Sayfalar'a telefonla bağlandı. 'Yanına gidersem beni öldürecek' diyen Topaloğlu şunları söyledi:"15 yıldır aynı evin içindeyiz. Ara ara tartışmalarımız oluyordu ama bu sefer boyut değiştirdi. 66 yaşında acilen tedavi görmesi gerekiyor. Bir daha o eve dönersem benim ölüm çıkar. Üzerime hiçbir şeyim yok. Sigortam bile yok. Çocuklarım o evde. Benim yanıma gelmek istiyorlar. "

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa TopaloğluDerya TopaloğluUzaylı Türkücü
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