Murat Yıldırım'ın eşi düşük mü yaptı?

GÜNEŞ Gazetesi'nden Ahmet Döğen'in haberine göre geçtiğimiz yıl sonunda görkemli bir düğünle Faslı güzel İmane El Bani ile dünya evine giren Murat Yıldırım’ın ikinci düğünü de Fas’ta yapmıştı. Türk ve Fas geleneklerine uygun yapılan düğünlerin ardından kısa süre içinde mutluğu iş hayatına da yansıyan Yıldırım, fenomen Yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in sunucu koltuğuna oturmuştu.

Mutluluk yarım kaldı

Yaşadığı mutluğun yanı sıra kısa süre önce baba olacağı haberleri çıkan Yıldırım’ın sevinci yarım kaldı. Eşi İmane El Bani’nin sağlık problemleri yaşayarak düşük yaptığı öğrenildi.

Çocuk gelişmemiş

Anne karnında çocuğun gelişmediği ve düşük yapması ikiliyi derinden yaraladığı öğrenilen bilgiler arasında. Mutlu giden iş ve aşk hayatlarına nazar değen çifte, ailelerinden ve yakın dostlarının da destek olduğu ve moral verdikleri de gelen bilgiler arasında.

