Muhtarlardan hizmet teşekkürü

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kargıcak, Mahmutlar, Kestel, Gözüküçüklü, Yaylalı, Guzyaka, Uzunöz, Gümüşkavak ve Yalçı Mahallesi muhtarları ile kahvaltıda bir araya geldi. Muhtarlar toplantıda bölgelerine yapılan hizmetler için teşekkür etti

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Gözüküçüklü, Yaylalı, Guzyaka, Uzunöz,

'HİZMETLER ARTARAK SÜRECEK'

Yaylalı Mahallesi’nin son iki buçuk yıldır Alanya Belediyesi’nden hizmet almaya başladığını ve mahalle halkının memnun olduğunu belirten Yaylalı Mahallesi Muhtarı Sait Şahin, "Yaylalı ve diğer mahallelere yapılan yatırımları takip ediyorum. Mahallelere adeta hizmet akıyor. Herhangi bir sorunumuza ve talebimize anında cevap veriliyor. Yapılan bu hizmetler de bizleri memnun ediyor" dedi. Alanya merkez ve kırsal mahallelere olan yatırımların belirli bir program dâhilinde yaz kış demeden devam edeceğinin altını çizen Başkan Yücel, "Alanya merkez ve kırsal mahalleleri en iyi hizmeti hak ediyor. Amacımız mahallelere yönelik yatırımların sürekliliği ve kalıcı olması. Yatırımlarımız artarak devam edecek" diye konuştu. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel , bu sabah Mahmutlar ’da Kargıcak , Mahmutlar, Kestel Gümüşkavak ve Yalçı Mahallesi 'nin muhtarları ile kahvaltıda bir araya geldi. Mahmutlar Şantiyesi'nde düzenlenen istişare toplantısına Başkan Yücel'in yanı sıra; Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Fen İşleri Müdürü Özgür Karamut, bazı meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve diğer birim müdürleri katıldı. 9 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda, mahallelere yapılan yatırımlar ve projeler konuşuldu. Mahallelerine yapılan hizmetler için Başkan Yücel’e teşekkür eden muhtarlar, "İki buçuk yıldır mahallelerimize yapılan hizmetler için Alanya Belediyesi'ne ve personeline teşekkür ediyoruz. Yollarımız dört dörtlük yapıldı. Alanya Belediyesi’nin hizmetlerinden mahalle halkımız ve biz muhtarlar olarak çok memnunuz. Başkan Yücel'in öncülüğünde yapılan hizmetler öncelikle insan odaklı. Bu anlamda özellikle mahalle sakinleri Alanya Belediyesi’nin çalışmalarını takdirle karşılıyor" dediler.Yaylalı Mahallesi’nin son iki buçuk yıldır Alanya Belediyesi’nden hizmet almaya başladığını ve mahalle halkının memnun olduğunu belirten Yaylalı Mahallesi Muhtarı Sait Şahin, "Yaylalı ve diğer mahallelere yapılan yatırımları takip ediyorum. Mahallelere adeta hizmet akıyor. Herhangi bir sorunumuza ve talebimize anında cevap veriliyor. Yapılan bu hizmetler de bizleri memnun ediyor" dedi. Alanya merkez ve kırsal mahallelere olan yatırımların belirli bir program dâhilinde yaz kış demeden devam edeceğinin altını çizen Başkan Yücel, "Alanya merkez ve kırsal mahalleleri en iyi hizmeti hak ediyor. Amacımız mahallelere yönelik yatırımların sürekliliği ve kalıcı olması. Yatırımlarımız artarak devam edecek" diye konuştu.