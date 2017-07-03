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Muhtar Top: Kıymetini bilen yok

Mahallesindeki eksikliklerin acilen giderilmesini isteyen Muhtar Top, "Dünyanın en güzel yerindeyiz ama kıymetini bilen yok. Alanya kumsalları da Miami, İbiza, Rio kumsalları gibi olmalı" dedi

Muhtar Top: Kıymetini bilen yok

Mahallesindeki eksikliklerin acilen giderilmesini isteyen Muhtar Top, "Dünyanın en güzel yerindeyiz ama kıymetini bilen yok. Alanya kumsalları da Miami, İbiza, Rio kumsalları gibi olmalı" dedi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 21:29
Muhtar Top: Kıymetini bilen yok
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MAHMUTLAR Mahallesi Muhtarı Ahmet Top, mahallesindeki sahillere engelli kadın ve erkek tuvaletleri yapımı için söz verildiğini ancak daha bunların yapımına başlanmadığını söyledi. Mahalledeki parkların durumunun da iyi olmadığını ifade eden Muhtar Top, "Mahmutlar'da eski belediye binası karşısındaki Uyar Parkı, Mustafa Şahin Parkı, diğer parklardaki ve cami önlerindeki tüm umumi tuvaletler pislik içinde. Buralarda aydınlatma yok. Musluklar bozuk. Hijyen sıfır. Etrafı pislik götürüyor. Temizlik yapanlar temiz su döküyor o kadar. Ne bir ilaçlama, ne bir sıvı sabun, ne bir peçete var? Yaşananlar Mahmutlar'a, turizm şehrine yakışmıyor. Buralarda tam temizlik olmalı. Gerekirse paralı olsun ama temiz olsun ya da tuvaletler kaldırılsın. Ben mahalle muhtarı olarak halkım adına acil çözüm istiyorum" dedi.  
'YAKIŞAN HİZMETLER GELSİN'
Mahmutlar'daki mesire alanının atıl durumda olduğunu belirten Muhtar Top "Mesire alanı pislik içinde. Klozetler sökülmüş. Yazık. Mahmutlar saat kulemiz var. Eskiden belediyemiz varken saat kulesinin ışıkları yanardı, şimdi yanmıyor. Başka Mahmutlar yok. Burada 40 ulustan 10 bin yabancı, beraberinde de Türklerle birlikte 50 bin kişi yaşıyor. Mahallemize yakışan hizmetler gelsin" diye konuştu. 
'KUMSALLARIMIZ DAHA ÜSTÜN AMA BAKIM YOK'
Alanya Belediyesi tarafından sahile yapılacak olan erkek ve kadın engelli 21 tuvalet, duş ve duşakabinin hala başlatılmadığını ifade eden Top, "Temmuz ayındayız. Yazın ortası geldi. Hala bunlar başlatılmadı. Engelli tuvaletleri, duş ve duşakabinler acil halkımızın hizmetine kazandırılmalı. Geçenlerde Alanya Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel "1 tanesinin ihalesi yapıldı. Hepsine ardı ardına başlanacak" dedi ama 2 ay oldu, hala başlamadı. Alanya, Mahmutlar bizim. Başka Alanya, Mahmutlar yok. Dünyanın en güzel yerindeyiz ama kıymetini bilen yok. Alanya kumsalları Miami, İbiza, Rio kumsalları gibi olmalı. Hatta bizim kumsallarımız onlardan üstün seviyede ama bakım ve kontrol yok" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 03.07.2017 21:35
Anahtar Kelimeler:
Muhtar TopMiamiİbizaRio
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