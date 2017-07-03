Muhtar Durna: Bu işi çözmeliyiz

VATANDAŞLARIN suyla ilgili sorun nedeniyle sürekli kendisini aradığını aktaran Muhtar Durna, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak şu ifadalere yer verdi: "Yaklaşık 10 gündür mahallemizde içme suyu sıkıntısı var. Vatandaşlar haklı olarak önce beni arıyor ama bu konuda benim de yapabileceğim çok bir şey yok. Ben de bana gelen sıkıntıları ASAT yetkililerine iletiyorum. Bu sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Kaçak su kullanan mı var? Bektaş deposundan su az mı geliyor? Patlak mı var? Kaçak havuz mu dolduruluyor? Bu gibi konularda bilgisi olan varsa bana özelden yazsın. Bu işi çözelim. Yoksa muhtara telefon açmakla bu işi çözemeyiz. Ben zaten gerekli mücadeleyi gösteriyorum. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bir haftadır telefonum bu konuda hiç susmadı ve bu psikolojimi bozuyor. Lütfen telefon açacaksanız önce ASAT'a açın" dedi.