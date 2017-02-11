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Muhsin Yazıcıoğlu olayıyla ilgili istihbarat müdürü gözaltına alındı

2009 yılında meydana gelen ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasını örtbas eden dönemin istihbarat şube müdürü FETÖ PDY operasyonu kapsamında gözaltına alındı

Muhsin Yazıcıoğlu olayıyla ilgili istihbarat müdürü gözaltına alındı

2009 yılında meydana gelen ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasını örtbas eden dönemin istihbarat şube müdürü FETÖ PDY operasyonu kapsamında gözaltına alındı

11 Şubat 2017 Cumartesi 14:29
Muhsin Yazıcıoğlu olayıyla ilgili istihbarat müdürü gözaltına alındı
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KAYSERİ'DE TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan FETÖ PDY operasyonu kapsamında, Kayseri Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve ihraç edilen 17 personel ile ilgili olarak devam eden soruşturma kapsamında, şahısların cep telefonlarında, terör örgütü üyeleri tarafından kullanılan haberleşme programı ‘bylock’ tespit edildi. Çıkarılan arama kararı ile şahıslardan 11’i evlerinde yakalandı, 6’sının ise firari olduğu bildirildi.
FETÖ'cü istihbarat müdürü yakalandı

Yakalananlardan A.O.D.’nin de, 25 Mart 2009 tarihinde, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasını verdiği yanlış bilgi ile manipüle eden dönemin Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Muhsin YazıcıoğluMüdürGözaltı
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