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Müftüden Kutlu Doğum daveti

Kutlu Doğum Haftası Alanya’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında Alanya Müftülüğü tarafından düzenlenen kutlama programı bugün saat 17.30’da Alanya İskele Meydanı’nda başlayacak

Müftüden Kutlu Doğum daveti

Kutlu Doğum Haftası Alanya’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında Alanya Müftülüğü tarafından düzenlenen kutlama programı bugün saat 17.30’da Alanya İskele Meydanı’nda başlayacak

21 Nisan 2017 Cuma 14:09
Müftüden Kutlu Doğum daveti
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ÇOCUK programıyla başlayacak etkinliklerde 4-6 yaş arası Kur’an kursu öğrencileri gösteri yapacak. Çeşitli ikramların yapılacağı program İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle sürecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılacağı etkinlikte Ankara Kocatepe Camii imam hatibi Mehmet Atıcı tarafından katılımcılara Kur’an ziyafeti verilecek. Kutlama programı saat 21.30’da başlayacak konferansla sürecek. Konferansa konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim ve rehberlik Daire Başkanı Kadir Dinç konuşmacı olarak katılacak. Alanya Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu tarafından verilen ilahi dinletisiyle sürecek program saat 23.00’de dua ile kapanacak. Alanya Müftüsü Mustafa Topal, tüm Alanya halkını iskelede gerçekleştirilecek programa davet etti. Topal, “Bu yıl ‘Hz. Peygamber ve Güven Toplumu’ temasıyla kutlanacak haftada Peygamber Efendimizin ‘Emin (Güvenilir)’ oluşu ve Müslümanların güvenilirliği çeşitli etkinliklerle anlatılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da halkımızın katılım göstermesini bekliyoruz. Ayrıca mahallelerimizde de programlarımız hafta boyunca sürecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde Alanya Müftülüğümüzce okullarda da çeşitli etkinlikler yapılacak. Bunun yanında hastane, cezaevi, sevgi evleri, kadın sığınma evi, esnaf ve resmi kurum ziyaretleri de yapılacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kutlu Doğum HaftasıAnkara Kocatepe CamiiMehmet Atıcı
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