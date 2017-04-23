Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.326
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6644
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...

Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada!

Bursa-İzmir-Ankara-İstanbul çevre yolunda hız tutkunu motosikletçiler tehlike saçıyor

Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada!

Bursa-İzmir-Ankara-İstanbul çevre yolunda hız tutkunu motosikletçiler tehlike saçıyor

23 Nisan 2017 Pazar 11:45
Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada!
banner404

BURSA'DA hız tutkunu bir kişinin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu aynı karayolunda seyreden bir otomobil sürücüsü tarafından görüntülendi. Sürücünün kaydettiği görüntülerde motosikletine yüz üstü binen bir kişinin yüksek hızlara çok kolay bir şekilde ulaştığı görüldü. Önünü görmediği halde ölüme meydan okurcasına motosiklet kullanan kişi, aynı karayolunda seyreden diğer sürücüleri de tehlikeye attığının farkında olmadan yolculuğuna devam ediyor. Çevre yolunda son zamanlarda artan manzara karşısında diğer sürücüler de çaresiz kalıyor. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
MotosikletTehlikeli Yolculuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlıktan o iddialara yalanlama geldi!
Bakanlıktan o iddialara yalanlama geldi!
Şiddetli rüzgar hayatı felç etti
Şiddetli rüzgar hayatı felç etti
'Fi'nin 4, 5 ve 6. bölümleri yayınlandı
'Fi'nin 4, 5 ve 6. bölümleri yayınlandı

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals