Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

BİRİ çocuk ve kadının kucağındaki bebekle 4 kişinin seyahat ettiği motosiklet, Bursa-İzmir yolu üzerinde seyir halindeki bir sürücü tarafından görüntülendi. Cep telefon ile çekilen görüntüde, motosikleti kullanan sürücünün aralarını aldıkları çocuk ve kadının kucağında ise küçük bir bebek seyahat ediyor. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği motosiklet yolcularının "tehlike yokmuş" gibi yollarına devam etmesi yürekleri ağızlara getirdi.

