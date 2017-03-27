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Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

Motosiklet üzerinde ikisi çocuk 4 kişi seyreden aile korkulu anlar yaşattı

Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

Motosiklet üzerinde ikisi çocuk 4 kişi seyreden aile korkulu anlar yaşattı

27 Mart 2017 Pazartesi 11:17
Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk
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BİRİ çocuk ve kadının kucağındaki bebekle 4 kişinin seyahat ettiği motosiklet, Bursa-İzmir yolu üzerinde seyir halindeki bir sürücü tarafından görüntülendi. Cep telefon ile çekilen görüntüde, motosikleti kullanan sürücünün aralarını aldıkları çocuk ve kadının kucağında ise küçük bir bebek seyahat ediyor. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği motosiklet yolcularının "tehlike yokmuş" gibi yollarına devam etmesi yürekleri ağızlara getirdi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
BursaMotosikletTehlikeli Yolculuk
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