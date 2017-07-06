Motosiklet gezisi 19 yaşındaki Meryem'in sonu oldu

KAZA , dün saat 23.30 sıralarında Sinop'un Gerze İlçesi'nde meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi Dereyeri Mevkisinde 54 H 3753 plakalı motosiklet virajı alamayarak sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Motosiklette bulunan Meryem Aslanboğa olay yerinde hayatını kaybetti. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü ağır yaralanarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İstanbul'dan tatil için Gerze'ye gelen Meryem Aslanboğa ve arkadaşının kaza haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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