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Minik hastalara tiyatro morali

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatarak tedavi gören çocuklara tiyatro sürprizi yapıldı

Minik hastalara tiyatro morali

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatarak tedavi gören çocuklara tiyatro sürprizi yapıldı

30 Aralık 2016 Cuma 20:24
Minik hastalara tiyatro morali
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ALANYA Bahçeşehir Koleji Çocuk Tiyatro Ekibi ve öğretmenleri tarafından hazırlanan 'Ormanın Bekçileri' konulu tiyatro oyunu, hastane yemekhanesinde sahnelendi. Yeni yıl kutlaması kapsamında 5. sınıf öğrencilerinin sahnelediği oyunu, Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'nde yatan minik hastalar ve aileleri ilgiyle izledi. Çocuklar, hasta olduklarını bir an olsa da unutup gönüllerince eğlendi. Hasta çocuklara moral vermek ve onların yüzlerini güldürmek amacıyla düzenlenen organizasyon sonunda, Bahçeşehir Koleji öğretmenlerine teşekkür belgesi verildi. Anlamlı gün, pasta kesimiyle sona erdi.

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Son Güncelleme: 30.12.2016 20:28
Anahtar Kelimeler:
Antalya Kamu Hastaneleri BirliğiAraştırma HastanesiAlanya Eğitim
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