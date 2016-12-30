Minik hastalara tiyatro morali

ALANYA Bahçeşehir Koleji Çocuk Tiyatro Ekibi ve öğretmenleri tarafından hazırlanan 'Ormanın Bekçileri' konulu tiyatro oyunu, hastane yemekhanesinde sahnelendi. Yeni yıl kutlaması kapsamında 5. sınıf öğrencilerinin sahnelediği oyunu, Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'nde yatan minik hastalar ve aileleri ilgiyle izledi. Çocuklar, hasta olduklarını bir an olsa da unutup gönüllerince eğlendi. Hasta çocuklara moral vermek ve onların yüzlerini güldürmek amacıyla düzenlenen organizasyon sonunda, Bahçeşehir Koleji öğretmenlerine teşekkür belgesi verildi. Anlamlı gün, pasta kesimiyle sona erdi.