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Kargıcak'ta yangın paniği
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Milyonluk villa kül oldu

Alanya’da okul, otel ve villaların yerleşim yerlerindeki makilik alanda yangın çıktı. Yangın güçlükle söndürülürken, yaklaşık değeri 500 bin TL olan villa tamamen yandı. 3 villa ise kısmen zarar gördü, 1 sera ise kullanılamaz hale geldi

Milyonluk villa kül oldu

Alanya’da okul, otel ve villaların yerleşim yerlerindeki makilik alanda yangın çıktı. Yangın güçlükle söndürülürken, yaklaşık değeri 500 bin TL olan villa tamamen yandı. 3 villa ise kısmen zarar gördü, 1 sera ise kullanılamaz hale geldi

01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:18
Milyonluk villa kül oldu
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HAVA sıcaklığının ve rüzgarın artış gösterdiği Alanya’da bu kez sabah saat 09.00 sıralarında yoğun olarak yerleşik yabancıların yaşadığı Kargıcak bölgesinde yangın başladı. 
İlçe merkezine yaklaşık 10 dakika uzaklıkta olan bölgede makilik alanda başlayan yangın muz bahçeleri, sera ve lüks villaları bir anda sardı. Alevlere Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi'ne bağlı 50 itfaiye ekibi karadan, bir helikopter de havadan müdahale etti. Bölgeyi yoğun duman kaplarken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi.

 Değeri 500 bin TL olan villa tamamen yandı

 Rüzgarın etkisiyle yangın sera, muz bahçesi ve villalara sıçrarken, bölgede yaşayan yerleşik yabancılar ve vatandaşlar hortumlarla su sıkıp kovalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek oldu. Ekipler alevlerin daha da büyümemesi için yoğun çaba sarf etti. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, sahibi Almanya'da olduğu öğrenilen ve yaklaşık değeri 500 bin TL olan villa tamamen yanarken, 3 villa da kısmen zarar gördü, 1 sera ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken bölgede 50 dönüm makilik ve ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

  "Burada 50 dönüm arazi yandı"
Yangın hakkında bilgi veren Kargıcak Mahallesi Muhtarı Ramazan Yıldırım, yangının çıkış nedenini öğrenemediklerini belirti. Yıldırım, “Yangının elektrik tellerinden çıktığını düşünüyoruz. Hatta ileride bir elektrik telinin koptuğunu söylediler. Ekipleri oraya yönlendirdik. Burada 50 dönüm arazi yandı” dedi.

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Son Güncelleme: 01.07.2017 12:38
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