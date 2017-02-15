Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kabul edildi...

15 Şubat 2017 Çarşamba 21:34
Anahtar Kelimeler:VergiKDV IstisnasıTEDAŞGelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TeklifiTBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu
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