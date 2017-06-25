Milyonlar dikkat! Trafik sigortasında flaş gelişme

ŞİMŞEK, yaptığı açıklamada, 12 Nisan'dan itibaren araç grubu, basamak ve il grupları bazında zorunlu trafik sigortalarına ilişkin azami primlerin belirlendiğini ve uygulamayla trafik sigortası primlerinin makul seviyelere çekildiğini söyledi.

Hazine Müsteşarlığına gelen şikayetlerden, bazı sigorta şirketlerinin azami prim uygulaması sonrasında özellikle hasar frekansı yüksek basamak veya araç grupları için poliçe düzenlemekten kaçındıklarını tespit ettiklerini anlatan Şimşek, bu durumun Müsteşarlık tarafından yakından takip edildiğinin altını çizdi.

Sorunun çözümü amacıyla çalışma başlattıklarına dikkati çeken Şimşek, bu kapsamda kaçınma konusu poliçelerin trafik sigortası branşında ruhsat sahibi tüm şirketlere dağıtılacağı, riskin düzenlemelere harfiyen uyan şirketler üzerinde yoğunlaşmasını engelleyecek "Riskli Sigortalılar Havuzu" oluşturacaklarını ifade etti.

ŞİMŞEK, RİSKLİ SİGORTALILAR HAVUZU SİSTEMİNİ ŞÖYLE ANLATTI:

"Bu modelde şirketler, kapsamdaki sigorta grupları için yani 1. ve 2. basamak dediğimiz kötü sürücüler veya taksi, minibüs, otobüs gibi sürekli trafikte olan araçlara yönelik kesilen poliçelerden aldıkları primleri merkezi bir havuzda toplayacak. Hasar ödemeleri de belli kurallar dahilinde bu havuzdan karşılanacak ancak hasar sürecini her şirket kendisi yürütecek. Şirketler havuz modelinde prime ve hasar tutarına belli kurallar dahilinde iştirak edecek. Bu iştirakte şirketlerin son 3 yıldaki pazar payları yüzde 50 oranında dikkate alınacak, kalan yüzde 50 ise şirketler arasında eşit dağıtılacak. Ayrıca, şirketler devrettikleri primden belli bir payı, giderler için komisyon olarak alacak. Biz modelde bu oranı yüzde 5 olarak belirledik."

"RİSKLİ GRUPLAR İÇİN HASAR TUTARLARI BÖLÜŞTÜRÜLECEK"

Şimşek, söz konusu modelin tavan fiyat uygulamasının bir alt kümesi olduğuna işaret etti. Tavan fiyat uygulamasında her şirketin primi aldığını ve hasarı kendisinin ödediğini anımsatan Şimşek, havuz sisteminde ise riskli olarak adlandırılan sigorta gruplarının prim ve hasar tutarlarının şirketler arasında merkezileştirilerek bölüştürüldüğünü söyledi.

Şimşek, "Yeni modelde Hazine, şirketlere 'Havuz kapsamındaki araç ve basamaklar için kesilecek poliçelerin primlerini merkezi bir havuzda toplayacaksınız, hasarı da bu havuzda birikecek fondan ödeyeceksiniz' diyor, prim ve hasar paylaşımı için de bazı kurallar getiriyor." dedi.

Havuz modelinde sigorta şirketlerinin hasar süreçlerini kendilerinin yönetmeye devam edeceğine işaret eden Şimşek, sigortalılar açısından muhatap bulma sorunu yaşanmayacağını vurguladı.

SİSTEMİ "TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT BÜROSU" YÖNETECEK

Şimşek, söz konusu havuzu Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu'nun yöneteceğine dikkati çekerek, büronun işlemlerinin de Hazine Müsteşarlığınca takip edilerek denetleneceğini bildirdi.

Havuz kapsamındaki prim ve hasar paylaşımı hesaplamalarının trafik sigortası branşında ruhsat sahibi tüm şirketleri kapsayacak şekilde, tavan fiyat uygulamasının başlangıç tarihi olan 12 Nisan'dan itibaren gerçekleştirileceğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Havuz modeli sayesinde, riskli gruplar için poliçe düzenleyememekten şikayet eden acentelerin de işleyişinin normale dönmesi bekliyoruz. Azami fiyat ve havuz modeli kapsamındaki düzenlemeleri ihlal eden sigorta şirketlerine gerekli yaptırımları uygulayacağız. Müsteşarlığımızca trafik sigortası genel şartıyla ilgili çalışmalar tamamlandı, sektörün nihai görüş ve değerlendirmelerini iletmesini bekliyoruz. Bu kapsamda, sektör temsilcileri tarafından düzenleneceği belirtilen geniş kapsamlı çalıştayı da destekleyeceğiz."