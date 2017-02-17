Milli seferberlik heyeti Antalya'da

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, İş-Kur Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, SGK Genel Müdür Yardımcısı Savaş Alıç, İş-Kur Daire Başkanı Abdullatif Gökdere'den oluşan heyet, SGK Antalya İl Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi. SGK İl Müdürü Nejat Deniz ve İş-Kur İl Müdürü Veli Akkanat'ın da katıldığı toplantıda Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, kampanyaya ilişkin bilgiler verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'milli seferberlik' çağrısı doğrultusunda Antalya'da çalışma hayatının taraflarıyla bir araya geleceklerini anlatan Bakan Yardımcısı Yeğin, "Bu seferberlik kapsamında bakanlık yöneticileri olarak Mersin, Ardahan, Sakarya, Iğdır, Gümüşhane, Bayburt, Bitlis, Hatay, Zonguldak ve Mardin olmak üzere 10 ilimizi daha ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerimiz devam edecek, Bakanlık olarak gidilmedik il bırakmayacağız" dedi. Yeğin, ziyaret edilen il sayısının 71'e yükseldiğini de söyledi. Yeğin, 81 ilin ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları, iş adamları, sanayiciler, KOBİ kapsamındaki iş adamları, aktif işgücü programlarından yararlanan iş yerleri ve çalışanlar, hibe kapsamında kendi işini kuran engelli vatandaşlar, işçiler, kadın çalışanlar, işsizler, engelli çalışanlar, üniversite öğrencileri, iade kapsamında tıbbi cihaz kullanan vatandaşlar ve emeklilere ulaşılacağını anlattı. İstihdama katkı sağlama hedefiyle, kayıt dışı istihdamla mücadelede tarafların desteğinin isteneceğini de belirten Yeğin, bu kampanya kapsamında 2017 yılında en az 1.5 milyon kişinin iş sahibi, işe alınmasının hedeflendiğini dile getirdi.