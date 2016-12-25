banner428
banner405

MHP'liler yıkılan seraları unutmadı

MHP'li Türkdoğan, geçen hafta fırtınadan zarar gören Payallar'daki seraları yeniden ziyaret edip bilgi aldı

MHP'liler yıkılan seraları unutmadı
banner404
Haber: Alper KUTAY
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, ekibiyle birlikte Avsallar'da düzenlenen Dedemli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin pilav gününe katıldı. Türkdoğan daha sonra ekibiyle birlikte, Payallar Mahallesi'nde geçen hafta fırtınada zarar gören, tamirat ve tadilat işlemleri süren seraları ziyaret edip çiftçilerden bilgi aldı. Türkdoğan ve yönetim kurulu üyelerine, MHP Payallar Mahalle Başkanı Hasan Pişkin de eşlik etti.
banner355
Etiketler; #MHP #Türkdoğan #Payallar #seralar
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Alanya Ülkü Ocakları'na ziyaret
Sonraki Haber
Alanya'da esnafın krizi büyüyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.