MHP'liler yıkılan seraları unutmadı

Haber: Alper KUTAY
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, ekibiyle birlikte Avsallar'da düzenlenen Dedemli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin pilav gününe katıldı. Türkdoğan daha sonra ekibiyle birlikte, Payallar Mahallesi'nde geçen hafta fırtınada zarar gören, tamirat ve tadilat işlemleri süren seraları ziyaret edip çiftçilerden bilgi aldı. Türkdoğan ve yönetim kurulu üyelerine, MHP Payallar Mahalle Başkanı Hasan Pişkin de eşlik etti.
MHP'li Türkdoğan, geçen hafta fırtınadan zarar gören Payallar'daki seraları yeniden ziyaret edip bilgi aldı
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