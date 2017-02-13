MHP'li Aksoy esnafı dinledi

AESOB binasındaki toplantıya Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar olan odaların başkanları katıldı. Toplantıya Alanya'dan Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, Alanya Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Alataş, Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya Elektrikçiler, Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Tuğran Sağlamel katıldılar. Esnafın sorunlarını dinleyen MHP'li Aksoy, referandum ve anayasa değişikliği ile partisinin TBMM'de çalıştığı konular hakkında bilgiler verdi.