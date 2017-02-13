Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88578
ALTIN
144.620
DOLAR
3.6731
STERLIN
4.5957
EURO
3.8936
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
14 Şubat 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
14 Şubat Günlük Burç Yorumu
14 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Şubat 2017 Alanya -...
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?

MHP'li Aksoy esnafı dinledi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (AESOB) siyasi parti il başkanları ve esnaf odası başkanlarını buluşturduğu toplantının son konuğu MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy oldu

MHP'li Aksoy esnafı dinledi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (AESOB) siyasi parti il başkanları ve esnaf odası başkanlarını buluşturduğu toplantının son konuğu MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy oldu

13 Şubat 2017 Pazartesi 23:30
MHP'li Aksoy esnafı dinledi
banner404

AESOB binasındaki toplantıya Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar olan odaların başkanları katıldı. Toplantıya Alanya'dan Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, Alanya Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Alataş, Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya Elektrikçiler, Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Tuğran Sağlamel katıldılar. Esnafın sorunlarını dinleyen MHP'li Aksoy, referandum ve anayasa değişikliği ile partisinin TBMM'de çalıştığı konular hakkında bilgiler verdi.  

banner355
Anahtar Kelimeler:
Antalya Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları BirliğiAesobAksoy Esnafı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BŞB su sorununu çözüyor
BŞB su sorununu çözüyor
Alanya'da hasta çocuklara oyuncak jesti
Alanya'da hasta çocuklara oyuncak jesti
Emekli emniyet müdürüne bylock gözaltısı
Emekli emniyet müdürüne bylock gözaltısı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals