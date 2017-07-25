Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107088
ALTIN
143.350
DOLAR
3.5640
STERLIN
4.6496
EURO
4.1563
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
26 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Temmuz 2017 Alanya -...
Note 8'den bir ilk!
Note 8'den bir ilk!
Her yaşın ilacı güneş!
Her yaşın ilacı güneş!

Mezarlıkta çiftetelli oynayınca işten atıldı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi’nde, ’Toplum Yararına Çalışma Programı’ (TYÇP) kapsamında belediye mezarlıklar müdürlüğünde görevlendirilen 2 kadın mezarlıkta çiftetelli oynarken çekilen videonun sosyal medyada yayılması ardından işten çıkarıldı

Mezarlıkta çiftetelli oynayınca işten atıldı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi’nde, ’Toplum Yararına Çalışma Programı’ (TYÇP) kapsamında belediye mezarlıklar müdürlüğünde görevlendirilen 2 kadın mezarlıkta çiftetelli oynarken çekilen videonun sosyal medyada yayılması ardından işten çıkarıldı

25 Temmuz 2017 Salı 10:05
Mezarlıkta çiftetelli oynayınca işten atıldı
banner404

ÇALIŞMA ve İş Kurumu Müdürlüğü’nce 6 ay geçici işçi olarak Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nde görevlendirilen Y.A. adlı kadının, Şehir Mezarlığı’nda temizlik yaparken müzik eşliğinde çiftetelli oynarken çekilen görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntüünün, aynı statüde çalışan A.Ç. adlı kadının çekerek sosyal medya hesabında paylaşmasından sonra yayıldığı iddia edildi.
BELEDİYE İŞTEN ÇIKARDI
Ereğli Belediyesi, söz konusu video sonrası inceleme başlattı. İnceleme sonunda 2 kadın işçinin iş akitlerine son verildi. Ereğli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Görüntüde yer alan Y.A. isimli kadın işçinin ve görüntüyü çeken A.Ç. isimli kadın işçinin TYÇP kapsamında İş-kur tarafından Karadeniz Ereğli Belediyesi’nde görevlendirilen 6 aylık geçici işçiler olduğu tespit edilmiştir.
Belediyemiz Mezarlıklar Müdürlüğünde görevlendirilen personelin işe başlamadan önce verilen eğitimde, mezarlıklardaki çalışma koşulları ve uyulması gereken kurallar tebliğ edilmesine rağmen, görüntülere yansıdığı şekilde Karadeniz Ereğli Belediyesi’nin kurumsal kimliğine uymayan, hizmetleriyle bağdaşmayan görüntüler üzerine her iki TYÇP’li personelin 25 Temmuz 2017 tarihinden itibaren belediyedeki iş akitlerine son verilmiştir. Gerekli evraklar, İş-Kur KaradenizÿEreğli Şubesi’ne gönderilmiştir."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
EreğliZonguldak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da son 24 saatte neler oldu
Alanya'da son 24 saatte neler oldu
ALTSO'da 'Avara' polemiği
ALTSO'da 'Avara' polemiği
Kuzgunlar, 4 yaşındaki bir çocuk kadar iyi gelecek planı yapabiliyor
Kuzgunlar, 4 yaşındaki bir çocuk kadar iyi gelecek planı yapabiliyor

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals