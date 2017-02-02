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'Meydanı suçlulara bırakmayın'

Alanya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından hazırlanan afişler Alanya'daki çeşitli cadde ve bulvarlara asıldı

'Meydanı suçlulara bırakmayın'

Alanya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından hazırlanan afişler Alanya'daki çeşitli cadde ve bulvarlara asıldı

02 Şubat 2017 Perşembe 18:20
'Meydanı suçlulara bırakmayın'
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'SİZİN desteğinize ihtiyacımız var. Suçluları ihbar etmek ispiyonculuk değildir. Lütfen karşılaştığınız olayları 155 polis ihbar hattına bildiriniz' ile '155'i arıyorum meydanı suçlulara bırakmıyorum. 155’e gelen tüm ihbarlar gizlilik derecesiyle kayıt altına alınır, ihbarı veren vatandaşımızın kimlik bilgileri ve telefon numarası kesinlikle başkalarıyla paylaşılmaz' ve 'Güvenliğiniz için hep yanınızdayız. 7 gün/24 saat görevimizin başında halkımızın hizmetindeyiz' sloganları bulunan 150 adet 50x70 santimetre ebatlarındaki hazırlanan afişler Atatürk Caddesi, Şevket Tokuş Caddesi, Ahmet Tokuş Bulvarı, Şeyh Şamil Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Yunus Emre Caddesi'ndeki kaldırımlarda ve yaya geçitlerinde bulunan resim sehpalarına asıldı. 
Hazırlanan afişlerde vatandaşların karşılaştığı olayları 155 polis ihbar hattına bildirmelerinin bir vatandaşlık görevi ve ödevi olduğunu hatırlatıldı. Çalışmayla vatandaşların yaptıkları ihbarlarla emniyet güçlerini destekleyerek suçluların ilçede barınmasının önüne birlikte daha kolay geçilmesi amaçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Emniyet Müdürlüğü
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