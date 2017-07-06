Metro'dan 'Sürücü mastürbasyon yapıyor' iddiasına açıklama

GEÇTİĞİMİZ sene uyuyan bir kadın yolcunun üzerine mastürbasyon yapan muavin ile gündeme gelen Metro Turizm'de bu kez direksiyon başında mastürbasyon yaptığı iddia edilen sürücü gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayıldı. Metro Turizm yetkilileri konuyla ilgili Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada “Hopa'dan Gürcistan'a giden bir aracın sürücüsüydü. Görüntüler 1-1.5 ay ay önce bir yolcumuz tarafından gönderildi. Şirket olarak görüntüleri incelemeye aldık. Konuyla ilgili sürücüden de savunma aldık. Şoför mastürbasyon yapmadığını, görüntülerin hızlandırıldığını ve cinsel organını kaşıdığını iddia etti. Biz buna rağmen bir otobüs şoförünün böyle bir görüntü vermemesi gerektiği kanaatine vardık. Sürücüyle var olan ilişkinin kesilmesine yönünde rapor verdik.Şoförün iş akdi feshedildi."
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