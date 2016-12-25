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Meteorolojiden Antalya için kritik uyarı

Antalya için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteorolojiden Antalya için kritik uyarı
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METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde yarın başlayacak yağışların, iç kesimlerde kar, ilçelerden İbradı, Akseki, Gündoğmuş'ta ve Korkuteli ile Elmalı'nın yüksek kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar ve rüzgarla birlikte tipi şeklinde olması bekleniyor.
Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde ise kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
İlgililer ve vatandaşların, ulaşımda aksama, sel, su baskını, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli davranması gerekiyor.
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Etiketler; #meteoroloji #Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi #kar yağışı
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