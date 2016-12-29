Meteorolojiden Alanya için uyarı geldi

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü 4'üncü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Antalya’nın Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçeleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Yazılı açıklamada, "Meteorolojik tahminler ve Antalya radarından alınan son verilere göre Antalya’nın doğu kıyı kesimleri olan Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde görülecek gökgürültülü sağanak yağışların zaman zaman kuvvetli rüzgar ile birlikte bugün öğleden sonra akşam saatlerine kadar etkili olması beklenmektedir. Tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.