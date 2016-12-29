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Meteorolojiden Alanya için uyarı geldi

Meteoroloji, Antalya’nın Alanya, Manavgat ve Gazipaşa için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu

Meteorolojiden Alanya için uyarı geldi

Meteoroloji, Antalya’nın Alanya, Manavgat ve Gazipaşa için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu

29 Aralık 2016 Perşembe 16:46
Meteorolojiden Alanya için uyarı geldi
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü 4'üncü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Antalya’nın Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçeleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Yazılı açıklamada, "Meteorolojik tahminler ve Antalya radarından alınan son verilere göre Antalya’nın doğu kıyı kesimleri olan Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde görülecek gökgürültülü sağanak yağışların zaman zaman kuvvetli rüzgar ile birlikte bugün öğleden sonra akşam saatlerine kadar etkili olması beklenmektedir. Tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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Son Güncelleme: 29.12.2016 16:54
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