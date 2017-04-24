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Meteoroloji yeniden uyardı! Yağış geliyor

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Çanakkale, Bursa, Yalova, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Van çevreleri ile Balıkesir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor

Meteoroloji yeniden uyardı! Yağış geliyor

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Çanakkale, Bursa, Yalova, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Van çevreleri ile Balıkesir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor

24 Nisan 2017 Pazartesi 10:41
Meteoroloji yeniden uyardı! Yağış geliyor
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YAPILAN son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Çanakkale, Bursa, Yalova, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Van çevreleri ile Balıkesir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 
  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde artacak, doğu kesimlerde azalacak ve mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
  Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu 10
  İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Anadolu Yakası'nın doğusu hafif sağanak yağışlı 15
  İzmir: Parçalı bulutlu 20
  Bursa: Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 14
  Adana: Parçalı ve az bulutlu 22
  Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21
  Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12
  Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
  Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 12
  Diyarbakır: Parçalı bulutlu 19

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