Meteoroloji'nin ardından bir uyarı daha geldi

Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem etkili oluyor. Perşembe günü yurdun tamamında yağış bekleniyor. İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı bekleniyor. AKOM'dan alınan bilgilere göre, İstanbul bugün çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu. Perşembe, cuma ve cumartesi kar yağışı ve fırtına etkili olacak

MARMARA'NIN güney ve doğusu, Ege, Tekirdağ, Adıyaman,

Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacağı ve Marmara'nın doğusunun iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar, Akdeniz kıyı kesimi, Batı Karadeniz kıyıları,

İstanbul'da çarşamba karla karışık yağmur, perşembe ile 1 ocak pazar günleri arasında ise fırtına eşliğinde (30-80 km/s) kuvvetli kar yağışlarının (3 ila 30 cm aralığında) yaşanacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Doğu ve

Yağışlı sistemin; 29.12.2016 Perşembe ve 30.12.2016 Cuma günleri de Güney Ege Kıyıları ile Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu dışında yurt genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve yer yer karla karışık yağmur yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olacağı bekleniyor.

Perşembe ve Cuma günleri görülecek olan yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin 2016 yılının son gününde de Batı kıyılarımız dışında yurt genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; İstanbul ve Marmara’da kuzey yönlerden Perşembe günü fırtına (50-80 km/sa) Cuma günü kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) şeklinde, Perşembe günü İç Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da bu gece saatlerinde yağmur olarak başlayacak yağışın yarın (Çarşamba) aralıklarla hafif olarak devam edeceği, yarın gece saatlerinden itibaren kentin iç ve rakımın 100 metre üzeri olan yerlerinde karla karışık yağmur şekline döneceği tahmin ediliyor.

Yağışın il genelinde Perşembe akşam, Cuma ve Cumartesi günleri aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışları şeklinde etkili olması bekleniyor. Kıyılarda ciddi bir örtü yapması beklenmiyor, ancak kentin iç ve yüksek kesimlerinde 5 - 10 cm kadar örtü yapabileceği bekleniyor.





Bu hafta sonuna kadar bu illerimizin de bulunduğu İç Anadolu bölgesinde kar yağışlarının etkili olması beklendiğinden aşırı kar yükünden dolayı çatı çökmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meydana gelecek yoğun kar yağışları nedeniyle İç Anadolu’yu Akdeniz’e ve Marmara bölgesine bağlayan karayollarında buzlanma ve don olayının da etkisiyle ulaşımda aksamalar olabileceğinden vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar yurdun batı bölgelerinde azalarak mevsim normallerinin biraz altında, iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Çarşamba günü yeni yağışlı sistem yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. Yağışlar Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısındaki illerde kuvvetli yağmur şeklinde, yüksek kesimlerde ise yoğun kar şeklinde gerçekleşecek.

İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde ise yağmur bekleniyor. Perşembe günü yurt genelinde etkili olan yağışlar kara dönüşecek. Yurdun tamamında yağışlar görülecek. Yağışların iç kesimlerde ve yükseklerde kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul'da da kar yağışı bekleniyor. Özellikle Anadolu Yakası'nda örtü bıracak bir yağış bekleniyor. Akdeniz'in doğu kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısında ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısında, Elazığ, Niğde, güney ve doğusu, Ege, Akdeniz , İç Anadolu , Batı ve Orta Kar adeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul Trabzon , Gümüşhane, Erzincan Bingöl , Gaziantep, Kilis Hakkari çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacağı ve Marmara'nın doğusunun iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar, Akdeniz kıyı kesimi, Batı Karadeniz kıyıları, Muğla ve Kocaeli ile Sakarya 'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.İstanbul'da çarşamba karla karışık yağmur, perşembe ile 1 ocak pazar günleri arasında ise fırtına eşliğinde (30-80 km/s) kuvvetli kar yağışlarının (3 ila 30 cm aralığında) yaşanacağı tahmin ediliyor. Kar yağışı ve fırtınanın İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yurt genelinde Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem etkili oluyor. Meteoroloji 'den yapılan açıklama şöyle:Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu dışında yurt genelinde yağış bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacağı ve İç Anadolu’nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar, Antalya ’nın doğusu ve Mersin ’in batı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Yağışlı sistemin; 29.12.2016 Perşembe ve 30.12.2016 Cuma günleri de Güney Ege Kıyıları ile Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu dışında yurt genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve yer yer karla karışık yağmur yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olacağı bekleniyor.Perşembe ve Cuma günleri görülecek olan yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin 2016 yılının son gününde de Batı kıyılarımız dışında yurt genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın; İstanbul ve Marmara’da kuzey yönlerden Perşembe günü fırtına (50-80 km/sa) Cuma günü kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) şeklinde, Perşembe günü İç Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.İstanbul’da bu gece saatlerinde yağmur olarak başlayacak yağışın yarın (Çarşamba) aralıklarla hafif olarak devam edeceği, yarın gece saatlerinden itibaren kentin iç ve rakımın 100 metre üzeri olan yerlerinde karla karışık yağmur şekline döneceği tahmin ediliyor.Yağışın il genelinde Perşembe akşam, Cuma ve Cumartesi günleri aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışları şeklinde etkili olması bekleniyor. Kıyılarda ciddi bir örtü yapması beklenmiyor, ancak kentin iç ve yüksek kesimlerinde 5 - 10 cm kadar örtü yapabileceği bekleniyor. Ankara ve İç Anadolu bölgesinde yarın tekrar başlayacak kar yağışlarının 4 gün boyunca aralıklarla Cumartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olacağı ve bölge genelinde ortalama 10 cm ve üzerinde kar örtüsü yapacağı tahmin ediliyor. Konya ve Karaman illerimiz geçtiğimiz hafta yağan karın üzerine dün ve bugün meydana gelen kar yağışları ile Konya’da 45, Karaman’da 85 cm ile tarihinin en yüksek kar kalınlığına erişti.Bu hafta sonuna kadar bu illerimizin de bulunduğu İç Anadolu bölgesinde kar yağışlarının etkili olması beklendiğinden aşırı kar yükünden dolayı çatı çökmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Meydana gelecek yoğun kar yağışları nedeniyle İç Anadolu’yu Akdeniz’e ve Marmara bölgesine bağlayan karayollarında buzlanma ve don olayının da etkisiyle ulaşımda aksamalar olabileceğinden vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar yurdun batı bölgelerinde azalarak mevsim normallerinin biraz altında, iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Çarşamba günü yeni yağışlı sistem yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. Yağışlar Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısındaki illerde kuvvetli yağmur şeklinde, yüksek kesimlerde ise yoğun kar şeklinde gerçekleşecek.İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde ise yağmur bekleniyor. Perşembe günü yurt genelinde etkili olan yağışlar kara dönüşecek. Yurdun tamamında yağışlar görülecek. Yağışların iç kesimlerde ve yükseklerde kar şeklinde olması bekleniyor.İstanbul'da da kar yağışı bekleniyor. Özellikle Anadolu Yakası'nda örtü bıracak bir yağış bekleniyor. Akdeniz'in doğu kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısında ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısında, Malatya Kayseri , Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı etkili olacak. Kıyıda etkili olan yağmur kuvvetli olacak.

