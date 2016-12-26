Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yoğun kar yağışı geliyor

METEOROLOJİDEN yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre, 26.12.2016 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesi’nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana’nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tüm yurt için yaptığı beş günlük değerlendirmede ise Pazartesi gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı, çarşamba gününden itibaren İstanbul'da da görülecek.
TRAKYA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI
Kırklareli'de sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kısa sürede kent merkezindeki kar kalınlığı 4 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.
Kentte trafik akışında olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri önlem aldı. Uluslararası karayolu statüsündeki Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı yolunun kapanmaması için ekipler çalışma başlattı.
Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışı akşam saatlerine kadar sürecek.
Edirne ve Tekirdağ'da soğuk hava etkili
Edirne'de hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü. Sıcaklığın gece sıfırın altında seyretmesi nedeniyle yollarda aşırı buzlanma oluştu.
Buzlanma nedeniyle yayalar yürümekte, araçlar da trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde kısa sürede 10 civarında maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarının trafik akışında olumsuzluk yaşanmaması amacıyla belediye ekipleri tuzlama çalışmasını sürdürüyor.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da ise az bulutlu bir hava hüküm sürüyor. Ara ara sağanak görülen kentte sağanak geçişlerinin gün boyu süreceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin yaptığı beş günlük değerlendirmede bugünden itibaren yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı, çarşamba gününden itibaren İstanbul'da da görülecek
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