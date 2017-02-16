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Meteoroloji'den önemli uyarı

Meteoroloji, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara'nın kuzey kesimleri, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Karaman, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde kıyılarda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor

Meteoroloji'den önemli uyarı

Meteoroloji, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara'nın kuzey kesimleri, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Karaman, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde kıyılarda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor

16 Şubat 2017 Perşembe 17:36
Meteoroloji'den önemli uyarı
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara'nın kuzey kesimleri, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Karaman, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde kıyılarda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı (20 cm. ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının ise, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiHava DurumuUyarıKar
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