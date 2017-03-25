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Meteoroloji'den beklenen haber geldi

Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor

Meteoroloji'den beklenen haber geldi

Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor

25 Mart 2017 Cumartesi 11:34
Meteoroloji'den beklenen haber geldi
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YAPILAN son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 20

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 15

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 20

İzmir: Az bulutlu ve açık 22

Adana: Az bulutlu 22

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12

Erzurum: Az bulutlu ve açık 8

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 20

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MeteorolojiHava DurumuBaharBahar HavasıSıcaklık
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