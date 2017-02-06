banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87991
ALTIN
144.803
DOLAR
3.6836
STERLIN
4.5974
EURO
3.9548
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
2017 ilk cemre ne zaman düşecek?
2017 ilk cemre ne zaman...
06 Şubat 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
6 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Şubat 2017 Alanya -...

Meteoroloji'den 5 il için çığ uyarısı

Eğimli arazilerde çığ oluşabileceği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den 5 il için çığ uyarısı

Eğimli arazilerde çığ oluşabileceği uyarısında bulunuldu.

06 Şubat 2017 Pazartesi 13:01
Meteoroloji'den 5 il için çığ uyarısı
banner404

METEOROLOJİ 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'ı kapsayan bölge genelinde havanın yarın sabaha kadar parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Sıcaklıkların 2-4 derece artacağı öngörülen bölgede, rüzgarın ise değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, gündüz sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak kar örtüsü bulunan eğimli arazilerde çığ riski oluşabileceği uyarısı yapıldı. Bunun yanı sıra gece ve sabah saatlerinde yer yer lokal olarak sis, pus, buzlanma ve don beklendiği, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
çığHava DurumuMalatyaElazığTunceliBingölAdıyaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asena vurdu, gol oldu! Herkes onu konuşuyor
Asena vurdu, gol oldu! Herkes onu konuşuyor
Sahilde bir barakaya taşınıp kanseri yendi
Sahilde bir barakaya taşınıp kanseri yendi
O uygulama kalktı! Artık…
O uygulama kalktı! Artık…

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals