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Mesai saatleri değişti

İçişleri Bakanlığı, yeni kimlik kartlarına bugüne kadar 2 milyon başvurunun alındığını belirterek yoğunluk nedeniyle ilçe nüfus müdürlüklerinde mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Mesai saatleri değişti

İçişleri Bakanlığı, yeni kimlik kartlarına bugüne kadar 2 milyon başvurunun alındığını belirterek yoğunluk nedeniyle ilçe nüfus müdürlüklerinde mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

09 Şubat 2017 Perşembe 12:49
Mesai saatleri değişti
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İÇİŞLERİ  Bakanlığı, yeni kimlik kartlarına başvuruların ülke genelinde, 02 Ocak 2017 itibariyle başladığını, bugüne kadar 2 milyon başvurunun alındığını ve başvurular doğrultusunda 750 bin kimlik kartının basıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada son dönemde, 'Alo 199' hattından randevu alınmadan, ilçe nüfus müdürlüklerine gidilerek başvuruda bulunulmasının, yoğunluklara ve uzun bekleme sürelerine neden olduğuna dikkat çekildi.

‘GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ’ UYGULAMASI

Mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliği ve değiştirilmesine ilişkin herhangi bir süre sınırlaması bulunmadığının belirtildiği açıklamada  şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşlarımızın elinde varolan nüfus cüzdanları, yeni kimlik kartları ile değiştirilinceye kadar geçerlidir. Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılmayacak durumda olması gibi, değiştirilmesi zorunlu haller nedeniyle yapılan kimlik başvurularında, ‘Geçici Kimlik Belgesi’ düzenlenmektedir. YGS'ye girecek öğrenciler başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımız, gerek mevcut nüfus cüzdanlarıyla gerekse yeni kimliklerini alıncaya kadar kendilerine verilen geçici kimlik belgeleriyle; sınava giriş, pasaport başvurusu gibi tüm resmi iş ve işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir."

MESAİLER YENİDEN DÜZENLENDİ

Bakanlığın kimlik kartı başvurularındaki yoğunluğun azaltılması ve nüfus cüzdanını değiştirmek zorunda olanların, yeni kimlik kartı başvurularının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla, ilçe nüfus müdürlüklerinde mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği, yoğunluklar azalıncaya kadar mesai saatlerinin haftaiçi saat 19.00’a kadar uzatıldığı, başvuruların cumartesi ve pazar günleri de saat 09.00-17.00 saatleri arasında alınmaya devam edilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Ayrıca, yoğunlukların karşılanması ve vatandaşlara yeni kimlik kartlarının daha hızlı temini için Alo 199 hatlı randevu sisteminin de bu düzenlemelerle uyumlu hale getirilmekte olduğu ifade edildi.

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Yeni Kimlikçipli KimlikNüfus Cüzdanıİçişleri Bakanlığı
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