Menderes Türel 23 Nisan'da koltuğunu devretti 

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığına Bilge Naz Agün oturdu. Koltuğunu sembolik olarak ilkokul öğrencisi Bilge Naz Agün'e teslim eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sembolik başkanın talimatlarını dinleyerek not aldırdı. Bilge Naz Agün Antalya genelinde bisiklet yollarının daha da yaygınlaştırılması istedi. Türel, sosyal medya hesabından Bilge Naz Agün'ün fotoğraflarını paylaşarak, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Bilge Naz Agün, Antalya genelinde bisiklet yollarının daha da yaygınlaştırılması talimatını verdi" notunu paylaştı