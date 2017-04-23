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Menderes Türel 23 Nisan'da koltuğunu devretti 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 97. Yılında makamlar bir kez daha çocuklara teslim edildi

Menderes Türel 23 Nisan'da koltuğunu devretti 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 97. Yılında makamlar bir kez daha çocuklara teslim edildi

23 Nisan 2017 Pazar 11:08
Menderes Türel 23 Nisan'da koltuğunu devretti 
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ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığına Bilge Naz Agün oturdu. Koltuğunu sembolik olarak ilkokul öğrencisi Bilge Naz Agün'e teslim eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sembolik başkanın talimatlarını dinleyerek not aldırdı. Bilge Naz Agün Antalya genelinde bisiklet yollarının daha da yaygınlaştırılması istedi. Türel, sosyal medya hesabından Bilge Naz Agün'ün fotoğraflarını paylaşarak, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Bilge Naz Agün, Antalya genelinde bisiklet yollarının daha da yaygınlaştırılması talimatını verdi" notunu paylaştı

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Anahtar Kelimeler:
Mnderes Türel23 NisanKoltukDevretme
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