Med Queen Alanya'ya 12. kez geldi

LÜKS gemi Alanya'ya çoğunluğu Lübnanlı olmak üzere 301 turist getirdi. 145 mürettebatı bulunan lüks gemiden inen turistlerin bazıları Alanya'nın tarihi ve kültürel yerlerini gezerken, bazı turistler ise safari cipleriyle tur otobüslerini tercih etti. Med Queen, Marmaris'e gitmek üzere saat 21.00'de Alanya Limanı'ndan demir alacak.
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