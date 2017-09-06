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Meclisten Alanya Teleferik'e tam not

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye meclis üyelerine Teleferik ve Alanya Kalesi’nde yürütülen projeleri kapsayan bir tanıtım turu düzenledi

Meclisten Alanya Teleferik'e tam not

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye meclis üyelerine Teleferik ve Alanya Kalesi’nde yürütülen projeleri kapsayan bir tanıtım turu düzenledi

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:59
Meclisten Alanya Teleferik'e tam not
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Haber: Alper KUTAY

TELEFERİKLE Alanya Kalesi'ne çıkan meclis üyeleri, Alanya Teleferik’e tam not verdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, meclis üyelerine Teleferik, Ehmedek, Bedesten ve Mecveddin Sarnıcı ile İç Kale’de yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Tarihi Süleymaniye Cami, İç Kale ve Bedesten bölgesini ziyaret eden meclis üyeleri Müze Müdürü Seher Türkmen tarafından bilgilendirildi. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in tarihi doku ile uyumlu Teleferik ve Ehmedek Çevre Düzenleme Projesi'ne tam not veren meclis üyeleri, Başkan Yücel'e teşekkür ettiler. Gezi kapsamında son olarak Alanya Belediyesi Kemal Atlı Evi'nde verilen kokteyle katılan meclis üyelerine Başkan Yücel, teleferik projesi devamında Alanya Kalesi'nde yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. Proje kapsamında şu an teleferiğin zirve durağına yerleştirilen yürüyüş yolları ile İç Kale ve diğer bölgelere ulaşıldığını belirten Başkan Yücel, "Alanya Teleferik hizmete girdiğinden bu yana halkımız ve ilçemizde bulunan yerli ve yabancı turistler tarafından çok yoğun ilgi görüyor. Şu an teleferiğin devamında gezi alanları, yürüyüş yolları ve Ehmedek bölgesinde düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Teleferik, Alanya’nın marka değerini artıracaktır. Tarihi değerlerimizin ve Alanya’nın tanıtımına çok büyük katkı sağlayacaktır" dedi.
Alanya Belediyesi Ömürlü Kemal Atlı Evi’nde meclis üyelerine ikramda bulunan Başkan Yücel, teleferik ve Alanya Kalesi’nde sürdürülen projelere verdikleri desteklerden dolayı meclis üyelerine teşekkür etti.

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AlanyaTeleferikMurat YücelAlanya Kalesi
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