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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

'Mazlumların son sığınağı olacağız'

MHP İlçe Başkanı Türkdoğan, 18 Mart'ta yapılan İlçe Kongresi'nin ardından referandum süreci nedeniyle atamaları geç yapılan mahalle başkanlarını açıkladı

'Mazlumların son sığınağı olacağız'

MHP İlçe Başkanı Türkdoğan, 18 Mart'ta yapılan İlçe Kongresi'nin ardından referandum süreci nedeniyle atamaları geç yapılan mahalle başkanlarını açıkladı

25 Nisan 2017 Salı 16:30
'Mazlumların son sığınağı olacağız'
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Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, 2014'te yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası'ndan önce belde olan Alanya'nın 6 büyük mahallesinin yeni Mahalle Başkanları'nı parti tabanına tanıttı. 16 Nisan'da yapılan Anayasa Referandumu'nun ardından kırsal mahallelere yönelik toplantılara ara vermeden devam edeceklerini söyleyen Türkdoğan, "Bizler, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çizgisinde, vatan millet sevgisiyle bu ülke için her zaman sadık olacağımız yeminimize bağlı kalmak kaydıyla bu ülke için yeminimizin gereğini yerine getireceğiz. Çalışmalarımızda 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' anlayışıyla Türk milletinin çıkar ve menfaatlerini kendi şahsi menfaatlerimizin her zaman önünde tutarak, vatandaşımızla iç içe, Hakk'ın yolunda milletin yanında olmaya devam edeceğiz. MHP mazlumların sığınacağı ilk ve son kapı olmaya devam edecek" dedi. Mahalle başkanlarına yeni görevlerinde başarılar dileyen Türkdoğan, Türkler'e Mustafa Şahin'i, İncekum'a Ahmet Kandemir'i, Demirtaş'a Mustafa Demirel'i, Oba'ya Mevlüt Benli'yi, Avsallar'a Mevlüt Arık'ı ve Çıplaklı'ya Ali Sezen'i atadıklarını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa TürkdoğanMHPReferandumBüyükşehir Yasası
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