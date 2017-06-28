Marmaris'te dev gulet alev alev yandı

TURİSTİK ilçede haftalık turlara çıkan "Şenkaya" isimli 25 metre uzunluğundaki gulette, motor arızası meydana geldi. Yatın sahibi, makine ustası ve bir mürettebatla arızanın tespiti için test seyrine çıktı. Yat, Kadırga koyu açıklarına geldiğinde makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden yakınlardaki balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığına bildirdi. Bölgeye kısa sürede ulaşan sahil güvenlik ekipleri, guletin sahibi, makine ustası ve mürettebatı kurtardıktan sonra yangını söndürdü. Yangın sonrasında büyük hasar gören gulet, kullanılamaz hale geldi. "Şenkaya" adlı 1995 yapımı 8 kabini bulunan guletin, Marmaris, Bodrum, Göcek, Fethiye ile Yunan adalarına haftalık turlara çıktığı belirtildi.
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