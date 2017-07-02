'Mangal' operasyonu... Sahilde tek tek toplandı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, akşam saatlerinde polis eşliğinde sahilde mangal yapan vatandaşlara valilik kararıyla operasyon düzenledi.Zabıta ekipleri, sadece mangal değil ateşle yanan semaver ve nargileleri de topladı. Aralarında çok sayıda Suriyelinin de bulunduğu mangalcılar zaman zaman zabıtalara direnince devreye polis ekipleri girdi.Yeşilköy'den Menekşe sahiline kadar nargileler, mangallar ve semaverler toplanarak belediyeye ait araçlara yüklendi.Yaklaşık 2 saat süren operasyon sonucunda Yeşilköy sahilindeki tüm mangallar toplandı.Polis, ayrıca yasak olan bölgede piknik yapan vatandaşlara uyarılarda bulundu.Operasyonda 1 kamyon dolusu mangal ve nargile toplandığı görüldü.
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