Mahmutlar'ın vizyonu değişiyor

Haber: Alper KUTAY

MEVLANA Caddesi ile Şükrü Bağışlar Parkı arasında projelendirilen yolda, iki kilometre parke taşı ve iki taraflı kaldırım yapılacak. Projenin ihalesinin tamamlandığını belirten Başkan Yücel, “Atatürk Caddesi’ni Mahmutlar’ın cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi. Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki ulaşım sorunu çözülüyor. 6 Şubat'ta yapılan ihale ile Atatürk Caddesi çağdaş bir formda yenileniyor. Mahmutlar’ın kalbi durumundaki Atatürk Caddesi’ni çağdaş formda yenileyen bir proje hazırladıklarını ve 6 Şubat’ta ihale edildiğini açıklayan Başkan Yücel, “Yaklaşık iki kilometre boyunca iki taraflı kaldırım ve parke çalışması yapacağız. Aydınlatma, peyzaj ve yenilenen yüzü ile caddeyi 2017 yazına yetiştireceğiz" dedi. İki taraflı kaldırım yapılacak olan caddede, 35 bin metrekare parke, 2 kilometre yağmur suyu drenajı yapılacağını ifade eden Başkan Yücel, “Öncelikle caddede altyapı standartlarına uygun yağmur suyu drenajı çalışması olacak. Ardından parke ve kaldırım çalışmasına geçeceğiz. Atatürk Caddesi’ne yeni bir görünüm kazandıracağız. İnşallah 2017 yaz sezonuna yetiştireceğiz ve Mahmutlar halkının hizmetine sunacağız" diye konuştu.