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Mahmutlar'a 'Prestij' geliyor

Alanya Belediyesi tarafından Mahmutlar Mevlana Caddesi ile Şükrü Bağışlar Parkı arasında projelendirilen iki kilometre uzunluğundaki bisiklet yolu ve parke çalışmaları devam ediyor

Mahmutlar'a 'Prestij' geliyor

Alanya Belediyesi tarafından Mahmutlar Mevlana Caddesi ile Şükrü Bağışlar Parkı arasında projelendirilen iki kilometre uzunluğundaki bisiklet yolu ve parke çalışmaları devam ediyor

24 Nisan 2017 Pazartesi 23:01
Mahmutlar'a 'Prestij' geliyor
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Haber: Alper KUTAY

İKİ kilometre bisiklet yolu ile Mahmutlar’ın Prestij Caddesi olarak projelendirilen caddede, 35 bin metrekare parke taşı ve iki taraflı kaldırım yapılacak. Atatürk Caddesi’ndeki çalışmalar Mevlana Anıtı’nın önünden üstyapı düzenlemeleri ile başladı. İmar planındaki gerçek ölçülerinde kazı çalışması yapılan caddede, bisiklet yolu ve kaldırım çalışması devam ediyor. Çalışmaları yakından takip eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bölge halkının mağdur olmaması için çalışmaların kısım kısım yürütüldüğünü söyledi. İki kilometre olarak projelendirilen bisiklet yolunun büyük ölçüde tamamlandığını belirten Başkan Yücel, “Atatürk Caddesi'ni bisiklet yolu, modern aydınlatmaları, yeraltı çöp konteynırları ile 2017 yazına yetiştireceğiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiMahmutlar Mevlana CaddesiŞükrü Bağışlar Parkı
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